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Атамбаев: Мне нечего скрывать на Кипре. Генпрокуратура проводит проверку

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355311_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409730-ru.html

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13 февраля 2017, 14:22       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев поручил Генеральному прокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева о якобы "найденных" им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Об итогах проверки Генеральная прокуратура должна проинформировать главу государства и общественность.

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