Атамбаев: Мне нечего скрывать на Кипре. Генпрокуратура проводит проверку

13 февраля 2017, 14:22 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев поручил Генеральному прокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева о якобы "найденных" им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Об итогах проверки Генеральная прокуратура должна проинформировать главу государства и общественность.