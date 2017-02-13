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Госслужба миграции: кыргызстанцы в РФ в основном жалуются на невыплату зарплаты

Источник:
http://knews.kg/2017/02/gosslu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409727-ru.html

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13 февраля 2017, 13:43       Комментарии

В представительство Госслужбы миграции в Москве за месяц поступило 68 заявлений от кыргызстанцев, сообщает пресс-служба ведомства.
Основная часть граждан подали жалобы на российских работодателей, отказывающихся выплачивать зарплату на общую сумму 9 млн 510,8 тыс. рублей.
"Оказано содействие в получении 4 млн 155 тыс. рублей. Проконсультировано 725 граждан КР по вопросам миграционного законодательства РФ, 5 заявлений направлено в российскую прокуратуру. С 6 по 10 февраля поступило 19 обращений по невыплате заработной платы от 29 граждан на сумму 2 млн 598 тыс. рублей, выплачено 1 млн 484 тыс. рублей, проведено 10 выездов, проконсультировано 240 граждан по вопросам миграционного законодательства РФ. По Красноярску с 3 по 10 февраля поступило 4 жалобы по невыплате заработной платы от 4 граждан на сумму 311,0 тыс. рублей, проведено 2 выезда, проконсультировано 36 граждан по вопросам миграционного законодательства", – говорится в сообщении.

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