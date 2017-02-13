Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Генпрокуратуре поручено проверить заявление О.Текебаева о якобы найденных им материалах об имуществе А.АтамбаеваГенпрокуратуре поручено проверить заявление О.Текебаева о якобы найденных им материалах об имуществе А.АтамбаеваГосслужба миграции: кыргызстанцы в РФ в основном жалуются на невыплату зарплатыГосслужба миграции: кыргызстанцы в РФ в основном жалуются на невыплату зарплаты

Кыргызстанец разбил дорогую машину в Петербурге

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409726-ru.html

Похожие новости

В Чаткальском районе снежная лавина перекрыла дорогу

В Джалал-Абадской области на автодорогу сошла снежная лавина

Госслужба миграции: кыргызстанцы в РФ в основном жалуются на невыплату зарплаты

Исаков: Крупные соглашения Кыргызстана с Евросоюзом — итог 5 лет работы Атамбаева

Общественный деятель считает, что в Кыргызстане не может проживать 6 млн человек

13 февраля 2017, 13:48       Комментарии

Парень из хулиганских побуждений напал на автомобиль пожилой женщины в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ.
Инцидент произошел на проспекте Славы.
"Парень ранним утром подошел к припаркованному во дворе автомобилю Audi Q5. Мужчина разбил среднее ветровое стекло, повредил салонное зеркало и аудиосистему. Автомобиль принадлежит 68-летней женщине. Злоумышленника задержали на месте преступления. Им оказался гражданин Кыргызстана, 1990 года рождения. Стоимость ущерба оценена в 13 тыс. 170 рублей. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум