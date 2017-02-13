Кыргызстанец разбил дорогую машину в Петербурге

13 февраля 2017, 13:48 Комментарии

Парень из хулиганских побуждений напал на автомобиль пожилой женщины в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел на проспекте Славы.

"Парень ранним утром подошел к припаркованному во дворе автомобилю Audi Q5. Мужчина разбил среднее ветровое стекло, повредил салонное зеркало и аудиосистему. Автомобиль принадлежит 68-летней женщине. Злоумышленника задержали на месте преступления. Им оказался гражданин Кыргызстана, 1990 года рождения. Стоимость ущерба оценена в 13 тыс. 170 рублей. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – говорится в сообщении.