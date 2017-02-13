Генпрокуратура проверит заявление Текебаева об имуществе президента на Кипре

13 февраля 2017, 13:54 Комментарии

Алмазбек Атамбаев поручил генпрокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева о якобы, "найденных" им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры, сообщает пресс-служба президента.

Об итогах проверки Генеральная прокуратура должна проинформировать президента и общественность.

Напомним, ряд кыргызскоязычных и русскоязычных СМИ пишет о "тайной поездке" Омурбека Текебаева на Кипр, где он якобы "встретился с Садыром Жапаровым и ищет поддержки от Бакиевых".