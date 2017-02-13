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Генпрокуратура проверит заявление Текебаева об имуществе президента на Кипре

Источник:
http://knews.kg/2017/02/genpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409725-ru.html

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Алмазбек Атамбаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост Президента Туркменистана

13 февраля 2017, 13:54       Комментарии

Алмазбек Атамбаев поручил генпрокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева о якобы, "найденных" им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры, сообщает пресс-служба президента.
Об итогах проверки Генеральная прокуратура должна проинформировать президента и общественность.
Напомним, ряд кыргызскоязычных и русскоязычных СМИ пишет о "тайной поездке" Омурбека Текебаева на Кипр, где он якобы "встретился с Садыром Жапаровым и ищет поддержки от Бакиевых".

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