Генпрокуратуре поручено проверить заявление О.Текебаева о якобы найденных им материалах об имуществе А.Атамбаева

13 февраля 2017, 13:50 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев поручил Генеральному прокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева о якобы найденных им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Об итогах проверки Генеральная прокуратура должна проинформировать Президента и общественность.