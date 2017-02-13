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Генпрокуратуре поручено проверить заявление О.Текебаева о якобы найденных им материалах об имуществе А.Атамбаева

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409721-ru.html

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Генпрокуратура проверит заявление Текебаева об имуществе президента на Кипре

13 февраля 2017, 13:50       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев поручил Генеральному прокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева о якобы найденных им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Об итогах проверки Генеральная прокуратура должна проинформировать Президента и общественность.

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