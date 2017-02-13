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Новости Кыргызстана

Бердымухамедов переизбран президентом ТуркменистанаБердымухамедов переизбран президентом Туркменистана

Сарпашев: не хочу, чтобы говорили, что я держусь за кресло

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409720-ru.html

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13 февраля 2017, 13:51       Комментарии

Ранее Генпрокуратура внесла главе кабмина Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Тайырбека Сарпашева от должности главы ГРС. Основанием, как считают в прокуратуре, стало его указание об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а. По версии ГП, недвижимость принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева.
В понедельник была создана межведомственная комиссия. Премьер-министр поручил ей в месячный срок изучить представление надзорного органа и внести соответствующее предложение. Председателем комиссии назначен вице-премьер Жениш Разаков.
Тайырбек Сарпашев рассказал, что написал на имя главы правительства заявление о временном отстранении от занимаемой должности до завершения работы межведомственной комиссии.
"Я подал заявление чтобы не мешать объективному следствию. Не хочу, чтобы говорили, что Сарпашев держится за кресло. Я буду защищать честь ГРС перед общественностью и законом", - заявил глава ведомства.
Он сказал, что Государственная регистрационная служба готова сотрудничать с межведомственной комиссией. По словам Сарпашева, у ГРС достаточно документов, чтобы доказать свою невиновность.
"Я надеюсь, что в течение этого месяца, а возможно, даже раньше, выяснится, кто на самом деле стоит за этим участком. Надеюсь, будут поставлены точки во всех появившихся вопросах", - добавил Сарпашев.
Председатель ГРС ранее заявлял: он не исключает, что в преддверии президентских выборов некоторые политические силы хотят добиться его отставки.

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