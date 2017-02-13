КР и ЕС все еще ведут переговоры по новому соглашению о сотрудничестве

13 февраля 2017, 13:10 Комментарии

Первый заместитель руководителя аппарата Сапар Исаков в ходе брифинга сообщил журналистам, что Кыргызстан и Евросоюз все еще ведут переговоры относительно нового проекта соглашения о сотрудничестве.

"В рамках предстоящего визита президента Алмазбека Атамбаева в Бельгию подписывать это соглашение не будут. Конечно, вопрос стоит на повестке дня, идут переговоры, но нам еще нужно время, чтобы его доработать", – сказал он.