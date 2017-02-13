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Президент А.Атамбаев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности – Сапар ИсаковПрезидент А.Атамбаев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности – Сапар ИсаковВ правительстве КР обсудили ситуацию вокруг "умных счетчиков"В правительстве КР обсудили ситуацию вокруг "умных счетчиков"

КР и ЕС все еще ведут переговоры по новому соглашению о сотрудничестве

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kr-i-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409719-ru.html

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13 февраля 2017, 13:10       Комментарии

Первый заместитель руководителя аппарата Сапар Исаков в ходе брифинга сообщил журналистам, что Кыргызстан и Евросоюз все еще ведут переговоры относительно нового проекта соглашения о сотрудничестве.
"В рамках предстоящего визита президента Алмазбека Атамбаева в Бельгию подписывать это соглашение не будут. Конечно, вопрос стоит на повестке дня, идут переговоры, но нам еще нужно время, чтобы его доработать", – сказал он.

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