Исаков: Крупные соглашения Кыргызстана с Евросоюзом — итог 5 лет работы Атамбаева

13 февраля 2017, 13:19 Комментарии

Первый заместитель руководителя аппарата Сапар Исаков в ходе брифинга отметил, что предстоящий визит президента Аламзбека Атамбаева в Европу уже третий по счету и, по мнению Исакова, это говорит о многом.

"Между ЕС и Кыргызстаном за эти годы сложились тесные и дружеские отношения. После визитов нашего президента в Европу, достигаются большие соглашения, включая присвоение Кыргызстану статус ВСП+, это же очень хорошо", – отметил он.

По его словам, всего 9 государств имеют возможность поставлять свою продукцию в ЕС, без пошлин. Кыргызстан входит в число этих стран.