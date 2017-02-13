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Сапар Исаков прокомментировал слухи о своем выдвижении на пост президентаСапар Исаков прокомментировал слухи о своем выдвижении на пост президентаРаспоряжением премьер-министра Сарпашев временно отстранен от должностиРаспоряжением премьер-министра Сарпашев временно отстранен от должности

Исаков: Крупные соглашения Кыргызстана с Евросоюзом — итог 5 лет работы Атамбаева

Источник:
http://knews.kg/2017/02/isakov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409718-ru.html

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Во время поездки в Бельгию президент подпишет 2 крупных финансовых соглашения

13 февраля 2017, 13:19       Комментарии

Первый заместитель руководителя аппарата Сапар Исаков в ходе брифинга отметил, что предстоящий визит президента Аламзбека Атамбаева в Европу уже третий по счету и, по мнению Исакова, это говорит о многом.
"Между ЕС и Кыргызстаном за эти годы сложились тесные и дружеские отношения. После визитов нашего президента в Европу, достигаются большие соглашения, включая присвоение Кыргызстану статус ВСП+, это же очень хорошо", – отметил он.
По его словам, всего 9 государств имеют возможность поставлять свою продукцию в ЕС, без пошлин. Кыргызстан входит в число этих стран.

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