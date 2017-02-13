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В минувшие выходные милиционеры изъяли 6 единиц оружия

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-minu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409716-ru.html

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13 февраля 2017, 13:23       Комментарии

Оперативные сотрудники ОВД Джети-Огузского района Иссык-Кульской области изъяли незаконно хранящееся ружье "ТОЗ 8", принадлежащее 35-летнему местному жителю А.К., сообщает пресс-служба МВД.
При проведении оперативных мероприятия сотрудники уголовного розыска ОВД города Талас обнаружили и изъяли охотничье ружье 18 калибра принадлежащее 47-летнему местному жителю У.А. Разрешительные документы отсутствовали.
"Милиционеры Ноокатского ОВД Ошской области изъяли незаконно хранящееся ружье марки "ТОЗ 8", принадлежащее 62-летнему А.Т. В ходе оперативной работы проведенной сотрудниками ГУБОП МВД КР в салоне автомашины "Субару Аутбек", обнаружен и изъят револьвер и 4 патрона принадлежащие 35-летнему Б.Б. Разрешительные документы отсутствуют. Так же, сотрудниками данного управления в Узгенском районе Ошской области в одном из домов села Ак-Терек обнаружен и изъят оптический прицел, принадлежащий гражданину Т.Т. В Баткенском районе сотрудники территориального ОВД изъяли незаконно хранящееся ружье "ТОЗ 8", принадлежащее 40-летнему Т.Б.", – говорится в сообщении.
Кроме того, в столице при проведении оперативно-розыскных мероприятий у 24-летнего бишкекчанина С.А., милиционеры изъяли травматический пистолет "МР 10-13 Т".
В настоящий момент изъятое оружие передано в территориальные отделы по лицензионно-разрешительной работе. Следственными подразделениями проводятся соответствующие проверки.

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