Нацэнергохолдинг вернет абонентам переплаченные по "умному счетчику" деньги

13 февраля 2017, 13:25 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 13 февраля, провел рабочее совещание по вопросам функционирования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) – "умных счетчиков", сообщает пресс-служба правительства

Он напомнил, что в последнее время поступают жалобы со стороны граждан на работу "умных счетчиков".

"Нами ведется соответствующая работа со всеми абонентами, ведутся рейдовые проверки для уточнения точного количества использованной электроэнергии", — сказал председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев.

Как он подчеркнул, официально поступило 350 жалоб от абонентов, из которых по 331 проведены экспертизы и сняты все претензии.

"По остальным оставшимся жалобам ведется необходимая экспертиза с участием представителей соответствующих государственных органов. Калиев отметил, что в случае переплаты, компания произведет перерасчет и вернет деньги абонентам. Он добавил, что ситуация возникла в связи с техническими сбоями, произошедшими в конце декабря 2016 года — начале января 2017 года", – говорится в сообщении.