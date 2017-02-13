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Нацэнергохолдинг вернет абонентам переплаченные по "умному счетчику" деньги

Источник:
http://knews.kg/2017/02/natsen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409715-ru.html

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В Нацэнергохолдинге разъяснили, почему "умные счетчики" неправильно считают потребление электроэнергии

13 февраля 2017, 13:25       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 13 февраля, провел рабочее совещание по вопросам функционирования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) – "умных счетчиков", сообщает пресс-служба правительства
Он напомнил, что в последнее время поступают жалобы со стороны граждан на работу "умных счетчиков".
"Нами ведется соответствующая работа со всеми абонентами, ведутся рейдовые проверки для уточнения точного количества использованной электроэнергии", — сказал председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев.
Как он подчеркнул, официально поступило 350 жалоб от абонентов, из которых по 331 проведены экспертизы и сняты все претензии.
"По остальным оставшимся жалобам ведется необходимая экспертиза с участием представителей соответствующих государственных органов. Калиев отметил, что в случае переплаты, компания произведет перерасчет и вернет деньги абонентам. Он добавил, что ситуация возникла в связи с техническими сбоями, произошедшими в конце декабря 2016 года — начале января 2017 года", – говорится в сообщении.

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