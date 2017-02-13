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Бердымухамедов переизбран президентом Туркменистана

Источник:
http://knews.kg/2017/02/berdym...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409714-ru.html

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13 февраля 2017, 13:28       Комментарии

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на третий срок, получив 97,69% голосов на выборах, прошедших 12 февраля. Кроме Бердымухамедова в выборах участвовали еще восемь кандидатов. Явка избирателей, по данным Центральной избирательной комиссии, превысила 97%.
В то же время, туркменская служба Радио Свобода (Радио Азатлык) сообщает, что большой активности на избирательных участках в воскресенье не наблюдалось. На выборах 12 февраля присутствовали шесть международных наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). До сих пор ОБСЕ ни разу не называла выборы в стране ни честными, ни справедливыми.
Бердымухамедов впервые стал президентом Туркмении в 2007 году. В сентябре 2016 года в Конституцию Туркмении внесены изменения, увеличивающие срок полномочий главы государства с 5 до 7 лет. Тогда же отменено возрастное ограничение для избрания президентом.

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