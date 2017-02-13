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Распоряжением премьер-министра Сарпашев временно отстранен от должности

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355303_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409713-ru.html

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Сарпашев сложил полномочия главы ГРС, чтобы во всем разобралась комиссия

13 февраля 2017, 13:16       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об отстранении Тайырбека Сарпашева от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя Государственной регистрационной службы при ПКР на период работы межведомственной рабочей комиссии согласно поданному им заявлению. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Временное исполнение обязанностей председателя Государственной регистрационной службы возложено на заместителя председателя ГРС Кумушбека Шамканова.
Напомним, что межведомственная рабочая комиссия по рассмотрению представления Генеральной прокуратуры об освобождении председателя ГРС Тайырбека Сарпашева была образована распоряжением премьер-министра.
Сам Тайырбек Сарпашев, созвав пресс-конференцию, написал на имя главы кабмина заявление о временном сложении полномочий председателя ГРС, чтобы межведомственная комиссия и прокуратура разобрались со скандальным участком приближенных Бакиева.

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