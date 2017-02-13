Британка хочет засудить лотерейную компанию за "разрушенную жизнь"

13 февраля 2017, 13:24 Комментарии

Британка Джейн Парк, выигравшая в 17 лет миллион фунтов в лотерею (около 86,6 миллиона сомов), хочет засудить компанию-организатора за "разрушенную жизнь".

Как сообщает Medialeaks со ссылкой на Metro, девушка стала самой молодой победительницей лотереи в истории Euromillions, выиграв миллион фунтов в 2013 году, когда ей было 17 лет. Спустя четыре года она заявила, что иногда жалеет о купленном лотерейном билете из-за стресса владения такой суммой.

"Иногда кажется, что победа в лотерее сломала мне жизнь", - заявила девушка.

Джейн считает, что людям нужно запретить покупать лотерейные билеты до 18 лет. Она также рассматривает возможность подать в суд на организатора лотереи - компанию Camelot, которая, кстати, прикрепила к девушке советника во время выигрыша. Сотрудник должен был помогать ей распоряжаться деньгами.

"Я много читала о победителях в лотерее, которые спустили весь свой выигрыш, и я понимаю, как это происходит. Мне приходилось иметь дело с финансовым советником, который использовал такие слова как инвестиционные облигации. Я понятия не имела, что это значит", - добавляет Джейн.

С момента выигрыша девушка сделала себе увеличение груди, купила два жилых объекта и чихуахуа. Теперь она страдает от того, что не знает своё предназначение в жизни.

"Я думала, всё станет в 10 раз лучше, а стало в 10 раз хуже. Иногда хочется, чтобы у меня не было денег. Я себе говорю: "Моя жизнь была бы гораздо проще, если бы я не выиграла". Люди смотрят и думают: "Вот бы мне жить, как она, вот бы у меня были такие деньги". Но они не понимают, сколько стресса я испытываю. У меня есть материальные вещи, но помимо этого моя жизнь пуста. В чём моё предназначение?" - сокрушается девушка.

Сейчас Джейн обвиняется в вождении в нетрезвом виде в Эдинбурге. Суд пройдёт в следующем месяце.