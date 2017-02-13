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Британка хочет засудить лотерейную компанию за "разрушенную жизнь"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355305_br...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409712-ru.html

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Пять компаний готовы предоставлять услуги гемодиализа — тендер в КР

13 февраля 2017, 13:24       Комментарии

Британка Джейн Парк, выигравшая в 17 лет миллион фунтов в лотерею (около 86,6 миллиона сомов), хочет засудить компанию-организатора за "разрушенную жизнь".
Как сообщает Medialeaks со ссылкой на Metro, девушка стала самой молодой победительницей лотереи в истории Euromillions, выиграв миллион фунтов в 2013 году, когда ей было 17 лет. Спустя четыре года она заявила, что иногда жалеет о купленном лотерейном билете из-за стресса владения такой суммой.
"Иногда кажется, что победа в лотерее сломала мне жизнь", - заявила девушка.
Джейн считает, что людям нужно запретить покупать лотерейные билеты до 18 лет. Она также рассматривает возможность подать в суд на организатора лотереи - компанию Camelot, которая, кстати, прикрепила к девушке советника во время выигрыша. Сотрудник должен был помогать ей распоряжаться деньгами.
"Я много читала о победителях в лотерее, которые спустили весь свой выигрыш, и я понимаю, как это происходит. Мне приходилось иметь дело с финансовым советником, который использовал такие слова как инвестиционные облигации. Я понятия не имела, что это значит", - добавляет Джейн.
С момента выигрыша девушка сделала себе увеличение груди, купила два жилых объекта и чихуахуа. Теперь она страдает от того, что не знает своё предназначение в жизни.
"Я думала, всё станет в 10 раз лучше, а стало в 10 раз хуже. Иногда хочется, чтобы у меня не было денег. Я себе говорю: "Моя жизнь была бы гораздо проще, если бы я не выиграла". Люди смотрят и думают: "Вот бы мне жить, как она, вот бы у меня были такие деньги". Но они не понимают, сколько стресса я испытываю. У меня есть материальные вещи, но помимо этого моя жизнь пуста. В чём моё предназначение?" - сокрушается девушка.
Сейчас Джейн обвиняется в вождении в нетрезвом виде в Эдинбурге. Суд пройдёт в следующем месяце.

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