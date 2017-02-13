Президент А.Атамбаев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности – Сапар Исаков

13 февраля 2017, 13:12 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель руководителя аппарата Президента Сапар Исаков.

По его словам, предстоящая конференция является респектабельной, где ежегодно собираются лидеры всех государств. "Эта конференция призвана обсуждать вопросы безопасности и взаимоотношения отдельных стран", - отметил он.

"В рамках мероприятия Алмазбек Атамбаев проведет двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо этого планируется еще ряд двусторонних встреч. На самой конференции выступление Президента не планируется, он выступит на пленарном заседании", - сказал первый заместитель руководителя аппарата главы КР.

Также С.Исакова добавил, что Президент Кыргызстана даст интервью телеканалу Евроньюс.