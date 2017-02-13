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В минувшие выходные милиционеры изъяли 6 единиц оружияВ минувшие выходные милиционеры изъяли 6 единиц оружияСапар Исаков прокомментировал слухи о своем выдвижении на пост президентаСапар Исаков прокомментировал слухи о своем выдвижении на пост президента

Как и просил — Сарпашев временно отстранен от должности главы ГРС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409710-ru.html

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Этот вопрос в повестке дня вообще не стоит, - С.Исаков о выдвижении его кандидатом в президенты (видео)

13 февраля 2017, 13:22       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев временно отстранен от исполнения должностных обязанностей, сообщила пресс-служба правительства.
Распоряжение о его освобождении подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Временное исполнение обязанностей председателя ГРС возложено на заместителя Сарпашева - Кумушбека Шамканова.
Ранее Генпрокуратура внесла главе кабмина представление об освобождении Тайырбека Сарпашева от должности председателя ГРС. Основанием для этого, как отметили в ГП, стало его указание об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а, которое принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева.
В понедельник была создана межведомственная комиссия. Премьер-министр поручил ей в месячный срок изучить представление надзорного органа и внести соответствующее предложение.
Сам Сарпашев сегодня на пресс-конференции заявил, что написал заявление об отстранении от должности на время работы комиссии.

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