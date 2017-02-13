Как и просил — Сарпашев временно отстранен от должности главы ГРС

13 февраля 2017, 13:22 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев временно отстранен от исполнения должностных обязанностей, сообщила пресс-служба правительства.

Распоряжение о его освобождении подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Временное исполнение обязанностей председателя ГРС возложено на заместителя Сарпашева - Кумушбека Шамканова.

Ранее Генпрокуратура внесла главе кабмина представление об освобождении Тайырбека Сарпашева от должности председателя ГРС. Основанием для этого, как отметили в ГП, стало его указание об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а, которое принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева.

В понедельник была создана межведомственная комиссия. Премьер-министр поручил ей в месячный срок изучить представление надзорного органа и внести соответствующее предложение.

Сам Сарпашев сегодня на пресс-конференции заявил, что написал заявление об отстранении от должности на время работы комиссии.