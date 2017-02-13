Депутаты в конце заседания поняли, что не могут рассматривать законопроект о запрете охоты до 2025 года

13 февраля 2017, 12:49 Комментарии

В Комитете Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию только в конце заседания поняли, что не могут рассматривать законопроект о запрете охоты до 2-2025 года.

Ранее депутаты Эмиль Токтошев ("Ата Мекен") и Жанар Акаев (СДПК) представили соответствующий законопроект. "Ранее мы предлагали запретить охоту в Кыргызстане до 2030 года и предлагали запретить охоту в целом, но правительство дало отрицательную оценку. В итоге мы внесли правки в проект и теперь предлагаем запретить охоту до 2025 года и только на краснокнижных животных и горных козлов", - сказал Э.Токтошев.

Далее комитет приступил к рассмотрению проекта закона.

Однако позже председатель комитета Айтмамат Назаров ("Кыргызстан") сообщил, что проголосовать члены комитета могут только по первому варианту законопроекта, где предполагалось запретить охоту до 2030 года.

"Второе предложение о запрете охоты до 2025 года - совсем новый проект закона. Изменилась в целом вся концепция проекта, но она не была вывешена на общественное обсуждение, не поступила к спикеру ЖК и не была спущен к нам в комитет. Мы не можем сейчас голосовать по этому вопросу", - сказал он.

Это вызвало недовольство у инициаторов.

"Проект закона не был отклонен в первом чтении. Нам сказали доработать проект с учетом поступивших мнений и предложений. Мы это сделали. Внесли на рассмотрение проект, а теперь нам говорят, что его рассматривать не будут", - возмутился Э.Токтошев.

Депутат Асылбек Жээнбеков (СДПК) напомнил коллегам, что комитет пошел навстречу инициаторам проекта, не отклонив его в первом чтении. "Если бы отклонили проект в первом чтении, то вы бы не смогли вновь внести вопрос на рассмотрение менее чем за полгода. Я предлагаю отложить вопрос на 1 неделю, чтобы вы могли проконсультироваться с юристами", - сказал он.