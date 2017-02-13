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Депутаты хотят запретить охоту на диких животных до 2025 годаДепутаты хотят запретить охоту на диких животных до 2025 годаВо время поездки в Бельгию президент подпишет 2 крупных финансовых соглашенияВо время поездки в Бельгию президент подпишет 2 крупных финансовых соглашения

Депутаты в конце заседания поняли, что не могут рассматривать законопроект о запрете охоты до 2025 года

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409709-ru.html

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13 февраля 2017, 12:49       Комментарии

В Комитете Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию только в конце заседания поняли, что не могут рассматривать законопроект о запрете охоты до 2-2025 года.
Ранее депутаты Эмиль Токтошев ("Ата Мекен") и Жанар Акаев (СДПК) представили соответствующий законопроект. "Ранее мы предлагали запретить охоту в Кыргызстане до 2030 года и предлагали запретить охоту в целом, но правительство дало отрицательную оценку. В итоге мы внесли правки в проект и теперь предлагаем запретить охоту до 2025 года и только на краснокнижных животных и горных козлов", - сказал Э.Токтошев.
Далее комитет приступил к рассмотрению проекта закона.
Однако позже председатель комитета Айтмамат Назаров ("Кыргызстан") сообщил, что проголосовать члены комитета могут только по первому варианту законопроекта, где предполагалось запретить охоту до 2030 года.
"Второе предложение о запрете охоты до 2025 года - совсем новый проект закона. Изменилась в целом вся концепция проекта, но она не была вывешена на общественное обсуждение, не поступила к спикеру ЖК и не была спущен к нам в комитет. Мы не можем сейчас голосовать по этому вопросу", - сказал он.
Это вызвало недовольство у инициаторов.
"Проект закона не был отклонен в первом чтении. Нам сказали доработать проект с учетом поступивших мнений и предложений. Мы это сделали. Внесли на рассмотрение проект, а теперь нам говорят, что его рассматривать не будут", - возмутился Э.Токтошев.
Депутат Асылбек Жээнбеков (СДПК) напомнил коллегам, что комитет пошел навстречу инициаторам проекта, не отклонив его в первом чтении. "Если бы отклонили проект в первом чтении, то вы бы не смогли вновь внести вопрос на рассмотрение менее чем за полгода. Я предлагаю отложить вопрос на 1 неделю, чтобы вы могли проконсультироваться с юристами", - сказал он.

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