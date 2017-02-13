В отдельных районах республики днем возможен снег – прогноз погоды на 14 февраля

13 февраля 2017, 13:14 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных районах республики ночью без осадков, днем снег. Возможен туман. На дорогах снежный накат, гололедица, ветер западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -5...-10
днем: -3...+2
Таласская область
ночью: -5...-10
днем: -3...+2
Баткенская область
ночью: -1...-6
днем: 0...+5
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -1...-6
днем: 0...+5
Иссык-Кульская область
ночью: -2...-7
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -15...-20
днем: -7...-12
В Бишкеке днем возможен снег, утром туман. На дорогах снежный накат, гололедица, ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -5...-7, максимальная температура воздуха днем +3...+5.