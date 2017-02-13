В отдельных районах республики днем возможен снег – прогноз погоды на 14 февраля

13 февраля 2017, 13:14 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных районах республики ночью без осадков, днем снег. Возможен туман. На дорогах снежный накат, гололедица, ветер западный 2-7 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -5...-10

днем: -3...+2

Таласская область

ночью: -5...-10

днем: -3...+2

Баткенская область

ночью: -1...-6

днем: 0...+5

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -1...-6

днем: 0...+5

Иссык-Кульская область

ночью: -2...-7

днем: 0...+5

Нарынская область

ночью: -15...-20

днем: -7...-12

В Бишкеке днем возможен снег, утром туман. На дорогах снежный накат, гололедица, ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -5...-7, максимальная температура воздуха днем +3...+5.