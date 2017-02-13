Во время поездки в Бельгию президент подпишет 2 крупных финансовых соглашения

13 февраля 2017, 12:48 Комментарии

Первый заместитель руководителя аппарата Сапар Исаков в ходе брифинга сообщил журналистам, что в рамках официального визита президента Алмазбека Атамбаева в Бельгию ожидается подписание двух крупных финансовых соглашения.

"Президент проведет ряд официальных встреч с руководителями и лидерами Евросоюза. Также состоится традиционная встреча президента с королем Бельгии. Также в рамах поездке будет подписано два крупных соглашения, а именно соглашение по программе верховенства права на сумму в 30 млн евро. Также второе финансовое соглашения по программе комплексного развития сельских регионов на сумму в 72 млн евро. Первым шагом будет выделение 11 млн евро на развитие Джалал-Абадской области", – сказал он.

По его словам, программа комплексного развития сельских регионов будет осуществляется в течение 7 лет, во всех областях страны.

"По просьбе нашего президента, мы прорабатываем вопрос с иностранными коллегами, что эти средства 72 млн евро будут направляться на два проекта – это на обеспечение чистой питьевой воды, а также на ирригационную систему", – отметил Исаков.

По словам Исакова, 72 млн евро будут предоставлены на грантовой основе.