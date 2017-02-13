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Атамбаев примет участие в Мюнхенской конференцииАтамбаев примет участие в Мюнхенской конференцииПрезидент Туркмении Бердымухамедов переизбран на третий срокПрезидент Туркмении Бердымухамедов переизбран на третий срок

Во время поездки в Бельгию президент подпишет 2 крупных финансовых соглашения

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vo-vre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409706-ru.html

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13 февраля 2017, 12:48       Комментарии

Первый заместитель руководителя аппарата Сапар Исаков в ходе брифинга сообщил журналистам, что в рамках официального визита президента Алмазбека Атамбаева в Бельгию ожидается подписание двух крупных финансовых соглашения.
"Президент проведет ряд официальных встреч с руководителями и лидерами Евросоюза. Также состоится традиционная встреча президента с королем Бельгии. Также в рамах поездке будет подписано два крупных соглашения, а именно соглашение по программе верховенства права на сумму в 30 млн евро. Также второе финансовое соглашения по программе комплексного развития сельских регионов на сумму в 72 млн евро. Первым шагом будет выделение 11 млн евро на развитие Джалал-Абадской области", – сказал он.
По его словам, программа комплексного развития сельских регионов будет осуществляется в течение 7 лет, во всех областях страны.
"По просьбе нашего президента, мы прорабатываем вопрос с иностранными коллегами, что эти средства 72 млн евро будут направляться на два проекта – это на обеспечение чистой питьевой воды, а также на ирригационную систему", – отметил Исаков.
По словам Исакова, 72 млн евро будут предоставлены на грантовой основе.

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