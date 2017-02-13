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Атамбаев примет участие в Мюнхенской конференции

Источник:
http://knews.kg/2017/02/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409705-ru.html

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13 февраля 2017, 12:49       Комментарии

Первый заместитель руководителя аппарата Сапар Исаков в ходе брифинга сообщил журналистам, что президент Алмазбек Атамбаев в рамках поездки в Бельгию также посетить Мюнхенскую конференцию.
"На полях Мюнхенской конференции президент проведет ряд двусторонних встреч с лидерами отдельных стран. В частности, состоится встреча Атамбаева с канцлером Германии Ангелой Меркель", – сообщил он.
Как было отмечено, выступления Атамбаева на конференции не планируется.
"Президент примет участие на пленарных заседаниях. Мы хотим выиграть время больше для двусторонних встреч", – отметил Исаков.
Также Алмазбек Атамбаев даст интервью Евроньюс.

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