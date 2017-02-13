Атамбаев примет участие в Мюнхенской конференции

13 февраля 2017, 12:49 Комментарии

Первый заместитель руководителя аппарата Сапар Исаков в ходе брифинга сообщил журналистам, что президент Алмазбек Атамбаев в рамках поездки в Бельгию также посетить Мюнхенскую конференцию.

"На полях Мюнхенской конференции президент проведет ряд двусторонних встреч с лидерами отдельных стран. В частности, состоится встреча Атамбаева с канцлером Германии Ангелой Меркель", – сообщил он.

Как было отмечено, выступления Атамбаева на конференции не планируется.

"Президент примет участие на пленарных заседаниях. Мы хотим выиграть время больше для двусторонних встреч", – отметил Исаков.

Также Алмазбек Атамбаев даст интервью Евроньюс.