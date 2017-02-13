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Сарпашев: Сотрудники ГРС не причастны к мошенничеству с паспортами для поездки в Корею

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sarpas...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409704-ru.html

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13 февраля 2017, 12:56       Комментарии

Глава ГРС Тайырбек Сарпашев утверждает, что его сотрудники не причастны к мошенничеству с паспортами для поездки в Корею. Об этом чиновник сообщил журналистам.
По его словам, жертвы были соучастниками мошенничества.
"Этих жертв нужно самих привлечь к ответственности, так как они были в сговоре с мошенниками. Наши сотрудники не были замешаны в этом, так как эти жертвы подавали все документы и они были сделаны своевременно. Потерпевшие лукавят, когда говорят, что документы были готовы зав два дня", – сказал он.
Также, Сарпашев призвал журналистов не говорить о них, как о жертвах, так как они сами принимали участие в мошенничестве.
"Они знали, что документы поддельные и были соучастниками. Поэтому их нужно привлечь к ответственности", – отметил он.
Напомним, мошенники пообещали отправить кыргызстанцев в Корею и обманули. Как рассказали пострадавшие в интервью K-News, в Бишкеке недолгое время работала группа мошенников, которая предоставляла услуги по трудоустройству. Они обещали рабочую визу в Южной Корею многим кыргызстанцам и делали поддельные документы. Будущие гастарбайтеры заплатили за услуги $6 тыс.

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