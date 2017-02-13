Сарпашев: Сотрудники ГРС не причастны к мошенничеству с паспортами для поездки в Корею

13 февраля 2017, 12:56 Комментарии

Глава ГРС Тайырбек Сарпашев утверждает, что его сотрудники не причастны к мошенничеству с паспортами для поездки в Корею. Об этом чиновник сообщил журналистам.

По его словам, жертвы были соучастниками мошенничества.

"Этих жертв нужно самих привлечь к ответственности, так как они были в сговоре с мошенниками. Наши сотрудники не были замешаны в этом, так как эти жертвы подавали все документы и они были сделаны своевременно. Потерпевшие лукавят, когда говорят, что документы были готовы зав два дня", – сказал он.

Также, Сарпашев призвал журналистов не говорить о них, как о жертвах, так как они сами принимали участие в мошенничестве.

"Они знали, что документы поддельные и были соучастниками. Поэтому их нужно привлечь к ответственности", – отметил он.

Напомним, мошенники пообещали отправить кыргызстанцев в Корею и обманули. Как рассказали пострадавшие в интервью K-News, в Бишкеке недолгое время работала группа мошенников, которая предоставляла услуги по трудоустройству. Они обещали рабочую визу в Южной Корею многим кыргызстанцам и делали поддельные документы. Будущие гастарбайтеры заплатили за услуги $6 тыс.