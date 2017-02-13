МВД: За неделю зарегистрировано более 2 тыс. преступлений

13 февраля 2017, 13:00 Комментарии

За минувшую неделю по оперативным данным Центра оперативного реагирования МВД по республике органами внутренних дел зарегистрировано 2 тыс. 31 преступление, сообщает пресс-служба ведомства.

Из зарегистрированных по линии уголовного розыска 581 преступлений раскрыто – 366, из них по горячим следам — 100.

"Кроме того из ранее совершенных преступлений раскрыто — 153. Так, за прошедшую неделю раскрыто 1 убийство, 15 грабежей, 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 8 изнасилований, 258 мошенничества, 79 кражи, 3 скотокрадства. По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изъято 80 кг 100 гр наркотиков", – говорится в сообщении.