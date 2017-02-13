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МВД: За неделю зарегистрировано более 2 тыс. преступлений

Источник:
http://knews.kg/2017/02/mvd-za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409703-ru.html

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13 февраля 2017, 13:00       Комментарии

За минувшую неделю по оперативным данным Центра оперативного реагирования МВД по республике органами внутренних дел зарегистрировано 2 тыс. 31 преступление, сообщает пресс-служба ведомства.
Из зарегистрированных по линии уголовного розыска 581 преступлений раскрыто – 366, из них по горячим следам — 100.
"Кроме того из ранее совершенных преступлений раскрыто — 153. Так, за прошедшую неделю раскрыто 1 убийство, 15 грабежей, 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 8 изнасилований, 258 мошенничества, 79 кражи, 3 скотокрадства. По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изъято 80 кг 100 гр наркотиков", – говорится в сообщении.

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