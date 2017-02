В Мексике прошли многотысячные протесты против Трампа

13 февраля 2017, 12:43 Комментарии

В крупнейших городах Мексики прошли массовые протесты против политики президента США Дональда Трампа. На улицы Мехико вышли около 20 тысяч человек, передает Евроньюс.

Участники манифестаций всячески подчёркивали, что шествия объединили участников самых разных, даже противоположных политических и общественных движений, которые считают Дональда Трампа угрозой и для Мексики, и для США:

"Эта политика угрожает правам человека, правам наших мигрантов в Соединённых Штатах, угрожает нашей экономике".

"Мы, мексиканцы, должны призвать наше правительство - в данном случае президента и министра иностранных дел - проявить достоинство и защитить нас от нападок правительства США".

Mexico marches against Trump! Resist! pic.twitter.com/9sPnctMlfu

- Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) 12 февраля 2017 г.

Demonstrations in #Mexico today vs president Trump's vision of Mexicans, #immigrants & of US ties with Mexico pic.twitter.com/wtSJKYKCzM

- Arturo Sarukhan (@Arturo_Sarukhan) 12 февраля 2017 г.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении пересмотреть условия Североамериканской зоны свободной торговли (куда входят США, Канада и Мексика), ограничить американским компаниям возможность ведения бизнеса в Мексике; а на границе двух стран уже начинается возведение "антимигрантского забора", часть стоимости которого Трамп собирается переложить на Мексику.