Президент Туркмении Бердымухамедов переизбран на третий срок

13 февраля 2017, 12:46 Комментарии

Лидер Туркмении Курбанкулы Бердымухамедов был в третий раз избран президентом страны, получив 97,69 процента голосов избирателей, сообщает Reuters со ссылкой на Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов.

Бердымухамедов впервые стал президентом Туркмении в 2007 году. На выборах в 2012 году за него, по официальным данным, проголосовали 97 процентов избирателей.

В минувшем сентябре Туркмения поправила Конституцию, позволив Бердымухамедову оставаться у власти неопределенный срок - как и его предшественнику, который безраздельно правил до смерти от сердечного приступа.