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Президент Туркмении Бердымухамедов переизбран на третий срок

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355299_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409701-ru.html

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13 февраля 2017, 12:46       Комментарии

Лидер Туркмении Курбанкулы Бердымухамедов был в третий раз избран президентом страны, получив 97,69 процента голосов избирателей, сообщает Reuters со ссылкой на Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов.
Бердымухамедов впервые стал президентом Туркмении в 2007 году. На выборах в 2012 году за него, по официальным данным, проголосовали 97 процентов избирателей.
В минувшем сентябре Туркмения поправила Конституцию, позволив Бердымухамедову оставаться у власти неопределенный срок - как и его предшественнику, который безраздельно правил до смерти от сердечного приступа.

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