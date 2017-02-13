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Президенту доложили о принимаемых мерах по борьбе с терроризмомПрезиденту доложили о принимаемых мерах по борьбе с терроризмомДепутаты в конце заседания поняли, что не могут рассматривать законопроект о запрете охоты до 2025 годаДепутаты в конце заседания поняли, что не могут рассматривать законопроект о запрете охоты до 2025 года

Депутаты хотят запретить охоту на диких животных до 2025 года

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355297_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409700-ru.html

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13 февраля 2017, 12:50       Комментарии

Депутаты инициируют закон, запрещающий охоту на диких животных, до 2025 года. Сегодня, 13 февраля, на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша парламентарии рассматривают проект Закона "О запрете охоты в КР".
Как отметил один из инициаторов законопроекта Эмиль Токтошев, ранее также предлагался проект, согласно которому охоту хотели запретить до 2030 года, однако его отклонили.
Сейчас предложили другой проект, в котором говорится о запрете до 2025 года и это касается диких животных, вошедших в Красную книгу.
Другой депутат Жанар Акаев добавил, что в социальных сетях гуляют фотографии иностранных граждан, которые приезжают на охоту и убивают животных. "Они фотографируются с ними и всех приглашают на охоту в Кыргызстан, что сильно задевает гордость кыргызстанцев", - сказал он.
Как сообщается, принятый Закон КР от 13 марта 2014 года "Об охоте и охотничьем хозяйстве" определяет, что "охота и охотхозяйства обеспечивают сохранение и воспроизводство охотничьих животных за счет их использования, что способствует получению средств, направляемых далее на сохранение охотничьих ресурсов, улучшение состояния их популяций и среды обитания, социально-экономическое развитие местных сообществ. То есть обеспечивает все: начиная от охраны и благоустройства дикой природы, заканчивая биотехническими мероприятиями".
Кроме того, следует отметить, что предлагаемый закон об охоте не содержит ни одной нормы, прямо запрещающей отстрел редких, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу. Напротив, законодательно устанавливает, что "добыча объектов животного мира, занесенных в Красную книгу КР, допускается по специальному разрешению…".
"Иными словами, сегодня мы спокойно истребляем свою дикую природу, чтобы потом потратить внушительные средства на их воспроизводство и создание национальных парков, как, например, барса", - сообщается в справке-обосновании к законопроекту.

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