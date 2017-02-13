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Президенту доложили о принимаемых мерах по борьбе с терроризмом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355301_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409699-ru.html

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13 февраля 2017, 12:54       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 13 февраля, принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева.
В ходе встречи глава государства был проинформирован об оперативной обстановке в стране и проводимой работе по обеспечению национальной безопасности.
Сегизбаев также доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также работе Государственного комитета национальной безопасности по повышению эффективности антитеррористических мероприятий.
Кроме того, Алмазбек Атамбаев и председатель ГКНБ обсудили дальнейшие планы по совершенствованию всего комплекса мер по обеспечению безопасности страны и ее граждан, в том числе связанных с выявлением и пресечением деятельности террористических и экстремистских организаций.

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