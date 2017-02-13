В ходе визита Президент КР в Бельгию будет подписано два документа - Сапар Исаков

13 февраля 2017, 13:01 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. С 15 по 17 февраля Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отправится в Бельгию с рабочим визитом. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель руководителя аппарата Президента Сапар Исаков.

По его словам, в ходе визита глава Кыргызстана встретится с руководителями институтов Европейского союза.

"Также состоится двухсторонняя конференция с королем Бельгии. Лидеры двух государств ранее уже встречались. Могу сказать, что у них сложились теплые доверительные и дружеские отношения. В рамках поездки соответствующие министры сторон подпишут два документы. Первое, это новое соглашение по программе верховенства права. На эти цели в общем было выделено 30 млн евро, на сегодня мы ждем поступления второго транша. В рамках проекта предусмотрено повышение квалификации сотрудников, также повышения подотчетности судебной системы, улучшение эффективности органов прокураты. С помощью экспертов будет улучшаться законодательная система в этой части", - рассказал С.Исаков.

Второе, как сообщил первый заместитель руководителя аппарата, будет подписано соглашение по комплексному развитию сельских регионов на 11 млн евро. "Это на самом деле большая программа, которая направлена на развитие всех 7 областей Кыргызстана. Всего Евросоюзом будет выделено 72 млн евро, по которым мы должны успеть подписать в течение 7 лет. Сейчас полученные 11 млн евро мы реализуем в Джалал-Абадской области. В целом средства предназначены на комплекс вещей. Но мы бы хотели обратить внимание европейских коллег, чтобы деньги консолидировано пошли на такие проекты, как обеспечение чистой питьевой водой и улучшения ирригации", - отметил он.

Сапар Исаков добавил, что полученные в рамках программ средства поступят в виде грантов на безвозмездной основе.