Сапар Исаков: "Вопрос о выдвижении меня в кандидаты на пост президента не стоит на повестке дня"

13 февраля 2017, 13:03 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Вопрос о выдвижении меня в кандидаты на пост президента не стоит на повестке дня", - заявил сегодня журналистам первый заместитель руководителя аппарата Президента Сапар Исаков.

Так отвечая на вопрос журналиста пойдет ли он на президентские выборы, если его кандидатуру выдвинет СДПК, С.Исаков ответил, что "этот вопрос не стоит вообще на повестке дня".