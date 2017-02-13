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В правительстве КР обсудили ситуацию вокруг "умных счетчиков"В правительстве КР обсудили ситуацию вокруг "умных счетчиков"В ходе визита Президент КР в Бельгию будет подписано два документа - Сапар ИсаковВ ходе визита Президент КР в Бельгию будет подписано два документа - Сапар Исаков

Сапар Исаков: "Вопрос о выдвижении меня в кандидаты на пост президента не стоит на повестке дня"

Источник:
http://kabar.kg/news/sapar-isa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409696-ru.html

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13 февраля 2017, 13:03       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Вопрос о выдвижении меня в кандидаты на пост президента не стоит на повестке дня", - заявил сегодня журналистам первый заместитель руководителя аппарата Президента Сапар Исаков.
Так отвечая на вопрос журналиста пойдет ли он на президентские выборы, если его кандидатуру выдвинет СДПК, С.Исаков ответил, что "этот вопрос не стоит вообще на повестке дня".

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