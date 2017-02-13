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В правительстве КР обсудили ситуацию вокруг "умных счетчиков"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-pravite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409695-ru.html

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13 февраля 2017, 13:06       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по вопросам функционирования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) – "умных счетчиков". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава Правительства напомнил, что в последнее время поступают жалобы со стороны граждан на работу "умных счетчиков".
"Нами ведется соответствующая работа со всеми абонентами, ведутся рейдовые проверки для уточнения точного количества использованной электроэнергии", - сказал председатель Правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев. Как он подчеркнул, официально поступило 350 жалоб от абонентов, из которых по 331 проведены экспертизы и сняты все претензии. По остальным оставшимся жалобам ведется необходимая экспертиза с участием представителей соответствующих государственных органов.
Председатель Правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" отметил, что в случае переплаты, компания произведет перерасчет и вернет деньги абонентам.
Он отметил, что ситуация возникла в связи с техническими сбоями, произошедшими в конце декабря 2016 года - начале января 2017 года.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул недопустимость повторения подобных фактов в последующем и поручил продолжить адресную работу по всем жалобам граждан на работу "умных счетчиков" для оперативного решения возникшей ситуации.

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