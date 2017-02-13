Что честнее: покупать голоса или мандаты?

13 февраля 2017, 12:43 Комментарии

Не знаю, почему, но в последние дни ни о чем глобальном думать не хотелось. Наверное, у каждого так бывает. Ведь столько на нас за последнее время обрушилось - как в прямом, так и в переносном смысле, - что просто надо было расслабиться и отключиться. Но желание - это одно, а реальность - совсем другое.

Спросите себя, зачем сейчас думать, например, о выборах? Казалось бы, совсем незачем. Как бы ни так! Не успели граждане расслабиться после избрания депутатов местных кенешей (всего-то два месяца прошло), как им протрубили о грядущих выборах президента. Сначала лидер одной группы товарищей, называющей себя партией, объявил, что он уже созрел и реально готов занять главное кресло в стране. Потом эхом откликнулся другой. Тут и подумалось: вот оно, началось... Притом что до самой процедуры выборов нам еще надо весну с летом пережить, на любимом озере позагорать, силенок поднабраться. Но политики надеются, что в этом грандиозном деле должна хорошо сработать простая истина: в большой семье кандидатов, кто раньше встал, того и тапки.

Вообще-то ничего примечательного в этих событиях и не было бы, если бы недавняя законодательница откровенно не заявила одному из потенциальных претендентов: а не надо, мол, вам разлюбезный даже судьбу испытывать! Народ, услышав это, навострил уши. А дама без намеков продолжала вещать кандидату, что у нас, как галочки в бюллетенях подсчитают, так ему ничего и не высветится, поскольку воля народа и результат его же волеизъявления - вещи разные. Словом, мужику рубанули по мечте практически наотмашь.

Услышав об этом, я почему-то вспомнила, как нынешние парламентарии сами на заседаниях говорили, что народ у нас голосует не по воле сердца, а исключительно из меркантильных соображений. Сколько бы мы ни твердили, что выборы проходят честно, граждане готовы продавать свои голоса даже при всей чудной биометрике. Людям, конечно, приятно, что их ценят, но размер оценки бывает разным - от бутылки водки до пары-тройки тысяч сомов. Одного не могу понять: зачем нас каждый раз упрекают в продажности? Думают, мы изменимся? Вряд ли. По большому счету, гражданам абсолютно все равно, кто попал в парламент. Большинство депутатов, прошедших по партийным спискам, мы даже не знаем. Хорошо, если они сидят молча и не напрягают народ своими идеями. Однако некоторые просто жаждут, чтобы об их деятельности говорили. На мой женский взгляд, лучше бы они и дальше продолжали молчать.

А сколько денег, кроме как на подкуп электората, тратится кандидатами на предвыборные рекламные кампании... В газетах и буклетах, по телевидению и радио, на информационных сайтах рассказывают массу баек о том, так как хорошо будут работать в парламенте представители той или иной партии, если народ за них проголосует. На эти рассказы затрачиваются миллионы сомов. Потом депутаты делают вид, что работают, а народ их ругает и возмущается...

Вот мне и подумалось: а почему бы, учитывая не только нашу политическую незрелость, но и проблемы с республиканским бюджетом, не перевести депутатов на самофинансирование? Если хорошо подсчитать, то на предвыборную кампанию и на саму процедуру выборов, на территориальные избирательные комиссии денег уходит гораздо больше, чем на финансирование всего Жогорку Кенеша, причем в течение пяти лет работы созыва!

Вспомнив, что все продается и покупается, мы легко могли бы устроить аукцион по продаже депутатских мандатов. Наш-то нынешний парламент иначе как олигархическим все равно не называют. Так давайте предоставим людям возможность потратить деньги честно и с пользой для страны! Если хотим, чтобы у нас в законодательном органе было, как определено законом, пропорциональное представительство женщин, молодежи и граждан не титульной национальности, можно отдельно проводить аукцион и между ними.

Вот здесь, уверена, все будет честно - объявили тендер по продаже мест и смотрим, кто сколько готов заплатить за мандат. Ничего сверхъестественного тут нет. Помним же, сколько скандалов было после выборов, когда отбирали мандаты у тех, кто плохо спонсировал партию. При этом все собранные средства можно будет оставить в распоряжении Жогорку Кенеша для оплаты его сотрудников, а депутаты готовы и так трудиться во благо страны. Поверьте, желающие гордо носить на груди депутатский значок не последние деньги отдадут, поэтому зарплаты от государства они требовать не будут. Да и граждане перестанут попрекать парламентариев куском бюджетного хлеба.

Вот после этого никто не скажет, что у нас продажный электорат - подарков за голоса, как и самих голосов, не будет. Мы заживем спокойно, в надежде, что депутаты-олигархи уже не будут заниматься коррупционными делами. Хотя бы пять лет своей парламентской деятельности.

Что-то я расфантазировалась... Наверное, чувствуется приближение весны. Конечно, никто продавать мандаты на аукционе не станет, глупости все это. Но, наверное, так было бы немного честнее.

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