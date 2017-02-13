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Президент назначил нового главу госкомитета по делам религий

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409693-ru.html

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Сапар Исаков: "Вопрос о выдвижении меня в кандидаты на пост президента не стоит на повестке дня"

13 февраля 2017, 12:57       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Новым главой Государственного комитета по делам религий стал Зайырбек Эргешов, сообщила пресс-служба президента.
Указ о его назначении подписал глава государства Алмазбек Атамбаев. Ранее Эргешов занимал пост заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента Кыргызстана.
Пост председателя Госкомитета по делам религий на протяжении двух лет занимал Орозбек Молдалиев. Президент освободил его от занимаемой должности в ноябре 2016 года.

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