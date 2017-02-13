Президент назначил нового главу госкомитета по делам религий

13 февраля 2017, 12:57 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Новым главой Государственного комитета по делам религий стал Зайырбек Эргешов, сообщила пресс-служба президента.

Указ о его назначении подписал глава государства Алмазбек Атамбаев. Ранее Эргешов занимал пост заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента Кыргызстана.

Пост председателя Госкомитета по делам религий на протяжении двух лет занимал Орозбек Молдалиев. Президент освободил его от занимаемой должности в ноябре 2016 года.