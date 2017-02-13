В 2016 году в Кыргызстане отстрелено 230 волков и 813 шакалов, - Департамент охоты

13 февраля 2017, 12:24 Комментарии

Департамент охоты в 2016 году выплатил более 3 млн сомов в качестве премии за отстрел волков и шакалов. Об этом 13 февраля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил директор департамента.

"Согласно постановлению правительства, в 2016 году мы выплатили более 3 млн сомов в качестве премий за отстрел волков и шакалов. В прошлом году было отстрелено 230 волков, 38 волчат и 813 шакалов", - сказал он.