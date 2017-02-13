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В 2016 году в Кыргызстане отстрелено 230 волков и 813 шакалов, - Департамент охоты

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409692-ru.html

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Правительство против запрета на охоту в Кыргызстане, потому что речь касается выдачи лицензии на охоту, а там большие деньги, - депутат

13 февраля 2017, 12:24       Комментарии

Департамент охоты в 2016 году выплатил более 3 млн сомов в качестве премии за отстрел волков и шакалов. Об этом 13 февраля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил директор департамента.
"Согласно постановлению правительства, в 2016 году мы выплатили более 3 млн сомов в качестве премий за отстрел волков и шакалов. В прошлом году было отстрелено 230 волков, 38 волчат и 813 шакалов", - сказал он.

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