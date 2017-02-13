Правительство против запрета на охоту в Кыргызстане, потому что речь касается выдачи лицензии на охоту, а там большие деньги, - депутат

13 февраля 2017, 12:26 Комментарии

Ежегодно от выдачи разрешительных бумаг на охоту в Кыргызстане поступает порядка 50 млн сомов. Об этом 13 февраля на заседании Комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил директор Департамента охоты.

Комитет в первом чтении рассматривает проект закона о запрете охоты в Кыргызстане до 2025 года.

Во время заседания один из инициаторов проект закона Жанар Акаев (СДПК) отметил, что правительство всегда выступает против запрета охоты в стране.

"Я думаю, их заключение против запрета связано с выдачей лицензии на охоту, ведь там большие деньги. У меня большие вопросы к правительству. Сколько средств от лицензии поступило в прошлом году и как они расходуются?" - спросил он.

"Ежегодно от выдачи разрешительных документов поступает порядка 50 млн. 25% из них остается у местного бюджета региона, где было отстрелено животное. 35% идет нашему агентству на покрытие всех расходов и 40% идет как софинансирование охотхозяйству на развитие и сохранение биосферы", - рассказал глава департамента.

"Что касается 40% средств, которые идут на развитие и сохранение биосферы, то каждое охотхозяйство приносит нам свои планы по защите биосферы, какие работы будут проведены", - добавил он.