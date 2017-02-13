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Правительство против запрета на охоту в Кыргызстане, потому что речь касается выдачи лицензии на охоту, а там большие деньги, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409691-ru.html

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13 февраля 2017, 12:26       Комментарии

Ежегодно от выдачи разрешительных бумаг на охоту в Кыргызстане поступает порядка 50 млн сомов. Об этом 13 февраля на заседании Комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил директор Департамента охоты.
Комитет в первом чтении рассматривает проект закона о запрете охоты в Кыргызстане до 2025 года.
Во время заседания один из инициаторов проект закона Жанар Акаев (СДПК) отметил, что правительство всегда выступает против запрета охоты в стране.
"Я думаю, их заключение против запрета связано с выдачей лицензии на охоту, ведь там большие деньги. У меня большие вопросы к правительству. Сколько средств от лицензии поступило в прошлом году и как они расходуются?" - спросил он.
"Ежегодно от выдачи разрешительных документов поступает порядка 50 млн. 25% из них остается у местного бюджета региона, где было отстрелено животное. 35% идет нашему агентству на покрытие всех расходов и 40% идет как софинансирование охотхозяйству на развитие и сохранение биосферы", - рассказал глава департамента.
"Что касается 40% средств, которые идут на развитие и сохранение биосферы, то каждое охотхозяйство приносит нам свои планы по защите биосферы, какие работы будут проведены", - добавил он.

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