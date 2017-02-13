Это мошенничество, - глава ГРС об отправке граждан в Корею с измененными данными в паспорте

13 февраля 2017, 12:37 Комментарии

В 2016 году не было зарегистрированно ни одного факта изготовления поддельных паспортов, я могу ответственно об этом заявить, сказал председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев 13 февраля на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, в прошлом году были возбуждены дела по фактам выдачи поддельных паспортов в 2011, 2012 годах.

"Мы смогли остановить эту практику. При введении биометрических паспортов вероятность изготовления поддельных паспортов совсем сведется к нулю", - отметил глава ГРС.

Он также прокомментировал информацию, озвученную депутатом Жогорку Кенеша Алмазбеком Эргешовым, который попросил Генеральную прокуратуру и правоохранительные органы изучить вопрос отправки граждан в Корею.

"Работает преступная группа. Их надо привлечь к ответственности. Тут нет поддельных паспортов. Схема такая: жена разводится с мужем, вступает в фиктивный брак с корейцем, берет его фамилию. Это мошенничество. 199 статья. Таких граждан тоже надо привлекать. Они вступают в сговор с преступной группой", - сообщил глава ГРС.