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В Бишкеке проходит форум оппозиции

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409689-ru.html

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В Бишкеке задержан вооруженный член ОПГ

13 февраля 2017, 12:43       Комментарии

В Бишкеке проходит форум оппозиции под названием "Политика без социальных потрясений. Выборы без фальсификаций". Основным предметом обсуждения стал проект резолюции форума, в которой говорится о честных выборах и противостоянии операции "преемник".
Также предлагается возложить контроль за выполнением положений резолюции на Координационный совет форума.
В форуме принимают участие Замира Сыдыкова, Феликс Кулов, Омурбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Кубатбек Байболов, Абдрахман Маматалиев, Равшан Джеенбеков, Валерий Диль, Жылдызкан Жолдошева, Турсунбай Бакир уулу, Исмаил Исаков, Каныбек Иманалиев, Ишенбай Кадырбеков, Марат Иманкулов, Кабай Карабеков и т.д.

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