А.Атамбаев посетит Брюссель, где встретится с главами Европейских институтов, королем страны и Ангелой Меркель

13 февраля 2017, 12:45 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 15-17 февраля посетит Бельгию, где встретится с главами Европейских институтов. Кыргызская делегация подпишет два очень важных финансовых соглашения. Об этом 13 февраля на брифинге сообщил заместитель главы Аппарата президента Сапар Исаков. По его словам, Европейский союз на грантовой основе выделит около 70 млн евро (в течение 5 лет) на развитие семи областей республики, первой областью будет Жалал-Абадская область, на которую выделят 11 млн евро. Для освоения этих денег будут создан специальный комитет, в который будут входить представители европейской и кыргызской сторон. Деньги будут направлены на поддержку местной базовой инфраструктуры, развитие сельских предприятий, проекты ирригационной системы и чистой воды.

Этот большой проект принесет большую пользу стране, отметил С.Исаков.

Также будут выделены 30 млн евро по программе верховенства права, которые будут направлены на улучшение эффективности органов прокуратуры, судебной системы, законадательной системы.

В рамках визита А.Атамбаева состоится двустороння встреча с королем Бельгии.

Также президент примет участие в пленарном заседании Мюнхенской конференции, которая призвана обсуждать вопросы по безопасности и в пятый раз встретится и проведет двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.