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Новости Кыргызстана

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Общественный деятель считает, что в Кыргызстане не может проживать 6 млн человек

Источник:
http://knews.kg/2017/02/obshhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409687-ru.html

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Правительство против запрета на охоту в Кыргызстане, потому что речь касается выдачи лицензии на охоту, а там большие деньги, - депутат

13 февраля 2017, 12:30       Комментарии

Общественный деятель Манасбек Султанов считает, что перед выборами необходимо провести перепись населения, так как цифра 6 млн человек, по его мнению для Кыргызстана нереальна.
"В Кыргызстане нет даже 3 млн человек. Сравнить с Канадой, куда много людей переезжает жить, с 1991 года население той страны увеличилось на 3 млн человек. У нас многие уезжают. В свое время Акаев проводил акцию 5 миллионный человек, ту же эстафету подхватил Бакиев, сейчас Атамбаев подарил квартиру шестимиллионному. У нас нет такого большого населения", – сказал Султанов.

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