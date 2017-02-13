Общественный деятель считает, что в Кыргызстане не может проживать 6 млн человек

13 февраля 2017, 12:30 Комментарии

Общественный деятель Манасбек Султанов считает, что перед выборами необходимо провести перепись населения, так как цифра 6 млн человек, по его мнению для Кыргызстана нереальна.

"В Кыргызстане нет даже 3 млн человек. Сравнить с Канадой, куда много людей переезжает жить, с 1991 года население той страны увеличилось на 3 млн человек. У нас многие уезжают. В свое время Акаев проводил акцию 5 миллионный человек, ту же эстафету подхватил Бакиев, сейчас Атамбаев подарил квартиру шестимиллионному. У нас нет такого большого населения", – сказал Султанов.