Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Фестиваль японского кино пройдет в БишкекеФестиваль японского кино пройдет в БишкекеЗайырбек Эргешов назначен директором Госкомиссии по делам религий КРЗайырбек Эргешов назначен директором Госкомиссии по делам религий КР

В минувшие выходные правоохранители изъяли целый арсенал оружия

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355293_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409686-ru.html

Похожие новости

В минувшие выходные милиционеры изъяли 6 единиц оружия

В Бишкеке задержан вооруженный член ОПГ

Раскрыты убийство, грабежи, изнасилования - таков итог минувшей недели МВД

За минувшую неделю в Кыргызстане произошло 112 ДТП, пострадали 150 человек - МВД

Президент назначил командующего Нацгвардией Вооруженных сил

13 февраля 2017, 12:05       Комментарии

Три ружья марки "ТОЗ 8" правоохранительные органы изъяли у жителей Джети-Огузского, Ноокатского и Баткенского районов. По данным пресс-службы МВД, на огнестрельное оружие отсутствовали разрешительные документы.
Кроме того, в г. Талас конфисковано охотничье ружье калибра 18. Откуда у местного жителя У.А. незаконное оружие, предстоит выяснить правоохранительным органам. Как и у 24-летнего бишкекчанина С.А., у которого в столице милиционеры изъяли травматический пистолет "МР 10-13 Т".
В Ошской области сотрудниками ГУБОП обнаружен и изъят револьвер и 4 патрона, принадлежащие 35-летнему Б.Б в салоне автомашины "Субару Аутбек". Разрешительные документы отсутствуют.
Но более серьезное оружие конфисковали у уроженца Таласской области, проживающего в Сокулукском районе Чуйской области, 31-летнего Р.Б.
Так, на автостоянке, расположенной напротив дома № 76 на улице Скрябина г. Бишкек, в ходе проведения обыска в автомашине марки "БМВ-735", принадлежащей задержанному Р.Б., под передним водительским сиденьем был обнаружен пистолет марки "Макарова" с четырьмя патронами в магазине, а в правом кармане его брюк оперативники нашли 7 граммов гашиша.
По данному факту в УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 241 и 246 УК КР.
Задержанный водворен в ИВС ГУВД.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум