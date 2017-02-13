В минувшие выходные правоохранители изъяли целый арсенал оружия

13 февраля 2017, 12:05 Комментарии

Три ружья марки "ТОЗ 8" правоохранительные органы изъяли у жителей Джети-Огузского, Ноокатского и Баткенского районов. По данным пресс-службы МВД, на огнестрельное оружие отсутствовали разрешительные документы.

Кроме того, в г. Талас конфисковано охотничье ружье калибра 18. Откуда у местного жителя У.А. незаконное оружие, предстоит выяснить правоохранительным органам. Как и у 24-летнего бишкекчанина С.А., у которого в столице милиционеры изъяли травматический пистолет "МР 10-13 Т".

В Ошской области сотрудниками ГУБОП обнаружен и изъят револьвер и 4 патрона, принадлежащие 35-летнему Б.Б в салоне автомашины "Субару Аутбек". Разрешительные документы отсутствуют.

Но более серьезное оружие конфисковали у уроженца Таласской области, проживающего в Сокулукском районе Чуйской области, 31-летнего Р.Б.

Так, на автостоянке, расположенной напротив дома № 76 на улице Скрябина г. Бишкек, в ходе проведения обыска в автомашине марки "БМВ-735", принадлежащей задержанному Р.Б., под передним водительским сиденьем был обнаружен пистолет марки "Макарова" с четырьмя патронами в магазине, а в правом кармане его брюк оперативники нашли 7 граммов гашиша.

По данному факту в УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 241 и 246 УК КР.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД.