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Мурадыл Мадеминов: Нужно ликвидировать советы директоров в госбанках

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355296_my...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409684-ru.html

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13 февраля 2017, 12:21       Комментарии

В государственных банках "Айыл банк" и "РСК банк" должны быть ликвидированы советы директоров. Об этом сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявил депутат от фракции  СДПК Мурадыл Мадеминов.
По его словам, советы директоров вмешиваются в кадровую политику финансовых учреждений, что мешает нормальной работе данной сферы. 
"Можно создать наблюдательный совет, но советы директоров нужно убрать из госбанков. Члены совета директоров вмешиваются в политику банков. В частности, в кадровую. Так не должно быть. Подборкой кадров и всей остальной политикой банков должно заниматься правление", - сказал Мадеминов.

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