Мурадыл Мадеминов: Нужно ликвидировать советы директоров в госбанках

13 февраля 2017, 12:21 Комментарии

В государственных банках "Айыл банк" и "РСК банк" должны быть ликвидированы советы директоров. Об этом сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявил депутат от фракции СДПК Мурадыл Мадеминов.

По его словам, советы директоров вмешиваются в кадровую политику финансовых учреждений, что мешает нормальной работе данной сферы.

"Можно создать наблюдательный совет, но советы директоров нужно убрать из госбанков. Члены совета директоров вмешиваются в политику банков. В частности, в кадровую. Так не должно быть. Подборкой кадров и всей остальной политикой банков должно заниматься правление", - сказал Мадеминов.