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Комитет ЖК поддержал двойную арендную плату на пляжной зоне Иссык-Куля

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355295_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409683-ru.html

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13 февраля 2017, 12:25       Комментарии

Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша поддержал поправки в закон о двойной арендной плате на парково-пляжную зону озера Иссык-Куль.
Отметим, сегодня, 13 февраля, комитет рассмотрел проект закона о внесении изменений в Закон КР "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль".
Согласно документу, парково-пляжной зоной является узкая полоса, часть прибрежной защитной полосы, примыкающей к урезу воды шириной до 100 метров от уреза воды озера Иссык-Куль.
Арендная плата и порядок ее внесения за пользование земельным участком парково-пляжной зоны, равной ширине вклинившегося в парково-пляжную зону объекта рекреации, устанавливается на основе договора. В случае ограждения парково-пляжной зоны арендная плата устанавливается в двукратном размере.
Преимущественное право на аренду участка парково-пляжной зоны без торгов имеет собственник или арендатор участка земли объекта рекреационной зоны, вклинившегося в парково-пляжную зону.
Комитет поддержал данный законопроект в третьем чтении и отправили на рассмотрение на пленарное заседание Жогорку Кенеша.

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