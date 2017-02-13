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Премьер-министр удовлетворил прошение Т.Сарпашева о временном отстранении с поста главы ГРС

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409682-ru.html

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Сарпашев временно уходит в отставку с поста главы ГРС

13 февраля 2017, 12:35       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Тайырбек Сарпашев отстранен от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы (ГРС) на период работы межведомственной рабочей комиссии.
Как сообщили агентству "Кабар" в пресс-службе правительства, премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об отстранении Сарпашева Тайырбека Дуйшекеевича от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве КР на период работы межведомственной рабочей комиссии, согласно поданному им заявлению.
Временное исполнение обязанностей председателя Государственной регистрационной службы возложено на заместителя председателя ГРС Кумушбека Шамканова.
Напомним, что межведомственная рабочая комиссия по рассмотрению представления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики об освобождении председателя ГРС Тайырбека Сарпашева была образована распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики.

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