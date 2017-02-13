Тайырбек Сарпашев: "Мой временный уход с поста не повлияет на процесс выдачи биометрических паспортов"

13 февраля 2017, 12:16 Комментарии

Бишкек. 13 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Я уверен, что мой временный уход с поста председателя Государственной регистрационной службы (ГРС) не повлияет на процесс выдачи биометрических паспортов", - заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" председатель ГРС Тайырбек Сарпашев.

По его словам, в последние годы ведомство очень много работы делает для электронизации системы и создания электронной базы. "Кроме этого, в ГРС создана команда, есть очень хорошие, толковые молодые ребята, которые обучались в разных уголках мира и отлично знают свое дело. Я думаю, мой временный уход не повлияет на процесс работы и все пойдет по плану. И как мы прежде планировали, к концу марта текущего года первые биометрические паспорта начнут выдаваться", - сообщил Т.Сарпашев.