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Тайырбек Сарпашев: "Мой временный уход с поста не повлияет на процесс выдачи биометрических паспортов"

Источник:
http://kabar.kg/news/taiyrbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409680-ru.html

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Сарпашев временно уходит в отставку с поста главы ГРС

13 февраля 2017, 12:16       Комментарии

Бишкек. 13 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Я уверен, что мой временный уход с поста председателя Государственной регистрационной службы (ГРС) не повлияет на процесс выдачи биометрических паспортов", - заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" председатель ГРС Тайырбек Сарпашев.
По его словам, в последние годы ведомство очень много работы делает для электронизации системы и создания электронной базы. "Кроме этого, в ГРС создана команда, есть очень хорошие, толковые молодые ребята, которые обучались в разных уголках мира и отлично знают свое дело. Я думаю, мой временный уход не повлияет на процесс работы и все пойдет по плану. И как мы прежде планировали, к концу марта текущего года первые биометрические паспорта начнут выдаваться", - сообщил Т.Сарпашев.

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