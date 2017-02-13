13 февраля 2017, 12:29 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Киностудия "Айтыш Фильм" презентует пять короткометражных фильмов, сообщили в пресс-службе киностудии.

Как отмечается, ежегодно киностудия Айтыш Фильм оказывает поддержку молодым кинорежиссерам в создании короткометражных фильмов. Эта традиция зародилась вместе с проектом Кыргызстан – страна короткометражных фильмов, когда в рамках данного кинофестиваля были реализованы несколько короткометражных картин, как "Соль" Марата Сарулу, "Неоконченные сны" Тынчтыка Акималиева, "Письмо деду морозу" Акжола Бекболотова, "Песня дождя" Айгуль Бакановой и тд., с целью поддержки и развития кыргызского кино.

20 февраля в 16:00 в Доме кино им.Ч.Айтматова киностудия "Айтыш Фильм" совместно с Кыргызско-Турецким Университетом "Манас" презентуют короткометражные фильмы молодых режиссеров, Ф.Сейталиевой, Э.Ташбаевой, А.Болотовой, З.Кубандык кызы и М.Догдурбековой.

Кинокартины являются дебютными работами выпускников КТУ "Манас", которые были сняты при поддержке киностудии Айтыш Фильм. Каждая кинолента - это отдельная история, интересная сюжетная линия и яркие герои. Фильмы разного жанра и тематики. Художественным руководителем картин выступил кинорежиссер, Заслуженный артист КР, преподаватель факультета коммуникации КТУ "Манас" Артыкпай Суйундуков. Показ фильмов организовывается при поддержке Союза кинематографистов Кыргызстана.

Напомним, что это не первая совместная работа Айтыш Фильма и КТУ "Манас", ранее были реализованы такие кинопроекты, как "Таксист" режиссер К.Адылбековой, "Мельница" режиссер Н.Темирбек уулу и др. Основная цель поддержки состоит в стимулировании и раскрытии творческого потенциала молодых кинематографистов. Помимо финансовой и технической поддержки студия, также работает над фестивальным продвижением фильмов, что является главным составляющим успеха картины. Киностудия готова и в дальнейшем оказывать поддержку начинающим режиссерам и давать старт новым интересным проектам.

Краткое описание фильмов

"Маленький сказитель", режиссер Фарида Сейталиева

Фильм рассказывает о феномене зарождения сказителей древних эпосов. Это удивительное явление ещё продолжает жить среди кыргызов, несмотря на натиск всемирной глобализации. Герою фильма в какой-то момент приходит божий дар сказителя. Эпос в полмиллиона строк невозможно выучить наизусть. Кто знает, возможно, он один из последних могикан из плеяды великих сказителей.

"Капля", режиссер Элнура Ташбаева

Герой фильма 24 часа в сутки работает под землей в закрытом помещении. В каждом шаге чувствуется опасность. Шахтеры несмотря на трудные условия работают ни покладая рук. И даже рискуя своей жизнью они готовы на все, чтобы прокормить семью.

"Лунная соната", режиссер Айжамал Болотова

Амина вопреки разводу родителей, и безответной любви пытается найти силы, чтобы правильно сыграть "Лунную сонату".

"Ночной гость", режиссер Зирегуль Кубандык кызы

Жизни девушки, которая работает сторожем на стройке представляется опасность. Ночью незнакомый парень, своими странными и опасными поступками удивляет и ставит девушку в непонятное положение. Неожиданная эта история меняет всю жизнь девушки.

"Бакыт", режиссер Мээрим Догдурбекова

Фильм рассказывает об отношениях между Бакытом и 10-летним мальчиком. Бакыт сын сельского берейтора. Свободное от школы время он проводит со своим конем. Ему и его ровеснику наезднику нравится одна девушка. Отец готовит Бакыта к скачкам. Но накануне его коня крадут. После случившегося Бакыт не может прийти в себя, потому что его конь является частью его самого.