Зайырбек Эргешов назначен директором Госкомиссии по делам религий (резюме)

13 февраля 2017, 12:00 Комментарии

Эргешов Зайырбек Жолчуевич назначен директором Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики.

Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ 13 февраля подписал президент Алмазбек Атамбаев.

Резюме:

Дата рождения - 26 августа 1974

Образование:

1991-1996 - Ошский государственный университет, историко-юридический факультет, специальность преподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин.

2013-2015 - Академия государственного управления, специальность государственная политика разработка, анализ и оценка.

Трудовая деятельность

1996-1998 - Ошский технологический университет, преподаватель кафедры "Философия и общественных наук".

1998-2002 - Ошский государственный университет, преподаватель кафедры "История Кыргызстана".

2002-2006 - Ошский государственный университет, старший преподаватель кафедры "История Кыргызстана".

2003-2004 - ОФ "За международную толерантность" и Германский технический центр ГТЦ-Баткен, аналитик-конфликтолог в городе Баткен.

2004-2005 - НПО "ЦИМИР", тренер, монитор и исследователь.

2006-2008 - Общественный фонд "Мирное развитие в Ферганской долине", монитор исследователь.

2008-2010 - Ошский государственный университет, старший преподаватель кафедры история Кыргызстана и Центральной Азии.

Август-декабрь 2010 - Эксперт отдела этнического развития и религиозной политики администрации президента КР.

2011-2015 - Эксперт отдела этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом Аппарата президента КР.

2015-2016 - Заместитель заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом Аппарата президента КР.

Сентябрь-ноябрь 2016 - Заведующий отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом Аппарата президента КР.