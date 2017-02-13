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Зайырбек Эргешов назначен директором Госкомиссии по делам религий (резюме)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409676-ru.html

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13 февраля 2017, 12:00       Комментарии

Эргешов Зайырбек Жолчуевич назначен директором Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики.
Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ 13 февраля подписал президент Алмазбек Атамбаев.
Резюме:
Дата рождения - 26 августа 1974
Образование:
1991-1996 - Ошский государственный университет, историко-юридический факультет, специальность преподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин.
2013-2015 - Академия государственного управления, специальность государственная политика разработка, анализ и оценка.
Трудовая деятельность
1996-1998 - Ошский технологический университет, преподаватель кафедры "Философия и общественных наук".
1998-2002 - Ошский государственный университет, преподаватель кафедры "История Кыргызстана".
2002-2006 - Ошский государственный университет, старший преподаватель кафедры "История Кыргызстана".
2003-2004 - ОФ "За международную толерантность" и Германский технический центр ГТЦ-Баткен, аналитик-конфликтолог в городе Баткен.
2004-2005 - НПО "ЦИМИР", тренер, монитор и исследователь.
2006-2008 - Общественный фонд "Мирное развитие в Ферганской долине", монитор исследователь.
2008-2010 - Ошский государственный университет, старший преподаватель кафедры история Кыргызстана и Центральной Азии.
Август-декабрь 2010 - Эксперт отдела этнического развития и религиозной политики администрации президента КР.
2011-2015 - Эксперт отдела этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом Аппарата президента КР.
2015-2016 - Заместитель заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом Аппарата президента КР.
Сентябрь-ноябрь 2016 - Заведующий отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом Аппарата президента КР.

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