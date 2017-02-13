В Жогорку Кенеше снова рассматривают поправки, которые могут повлечь уменьшение ядерной зоны заповедников

13 февраля 2017, 11:50 Комментарии

Депутат Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") снова предлагает внести поправки в закон об особо охраняемых природных территориях. Законопроект он представил 13 февраля на заседании Комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Депутат напомнил, что согласно действующему закону, ядерная зона особо охраняемых территорий должна составлять 75% от общей территории.

"Однако, не всегда эта норма сохраняется. Например, у нас есть 10 природных заповедников. Если взять Сары-Челек, то его территория 23 тыс. 800 га, ядерная зона - 17 тыс. га, что составляет 72%. Нарынский заповедник - 91 тыс. га, ядерная зона - 36 тыс. 969 га, то есть 40%. Мы предлагаем прописать в законе, что ядерная зона заповедника должна быть в районе 75%. Это значит, что после определенного исследования будет определена территория ядерной зоны - может быть это будет 50% или 40%. Это значит, что буферная зона станет больше", - сказал он.

Во время обсуждения депутат Асылбек Жээнбеков (СДПК) попросил прописать точную информацию. "В районе 75% может быть и больше 75%, но и меньше. Это слишком растяжимое понятие. Нужно прописать точную информацию", - сказал он.

Представитель правительства в ЖК сообщил о том, что правительство еще не давало свое заключение проекту закона. "Мы просим вас направить законопроект, и мы дадим свое заключение", - сказал он.

В итоге комитет одобрил концепцию законопроекта в первом чтении.

Напомним, подобный проект закона уже был инициирован депутатом М.Бакировым, однако, он был отклонен парламентом после негативной реакции среди общественности.

Зона ядра заповедника - основная зона заповедника, в которой живая природа функционирует без вмешательства человека, что позволяет сохранить популяции редких и исчезающих животных, в том числе занесенных в Красную книгу.