Депутаты предлагают запретить охоту в Кыргызстане до 2025 года

13 февраля 2017, 12:09 Комментарии

Депутат предлагают запретить охоту в Кыргызстане до 2025 года. Об этом стало известно 13 февраля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Как сообщил один из инициаторов проекта закона Эмиль Токтошев ("Ата Мекен"), поправки направлены на сохранение диких животных. "Ранее мы предлагали запретить охоту до 2030 года, но такое предложение не было одобрено. В этой связи мы сократили срок - до 2025 года. Охота будет запрещена только на краснокнижных животных и горных козлов", - сказал он.

Второй инициатор Жанар Акаев (СДПК) заявил, что вопрос защиты диких животных на данный момент становится очень актуальным в стране. "В соцсети часто гуляют фотографии иностранных граждан, которые во время охоты убили животное. Они фотографируются с ними и всех приглашают охотиться у нас. Думаю, это сильно бьет по гордости всех кыргызстанцев", - сказал он.