13 февраля 2017, 11:51 Комментарии

Милиция прикрыла очередной бордель в Бишкеке, сообщает пресс-служба ГУВД.

Бордель обнаружен сотрудниками Уголовного розыска ГУВД на улице Пушкина.

"В доме задержали четыре женщин: жительниц Ошской области, а также уроженки Чуйской и Джалал-Абадской области, оказывавшие интимные услуги за денежное вознаграждение, также задержана администратор данного заведения М. к Б. 28-летняя уроженка Ошской области. 6 февраля в отношении администратора возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.