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Милиция прикрыла очередной бордель в Бишкеке

Источник:
http://knews.kg/2017/02/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409672-ru.html

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13 февраля 2017, 11:51       Комментарии

Милиция прикрыла очередной бордель в Бишкеке, сообщает пресс-служба ГУВД.
Бордель обнаружен сотрудниками Уголовного розыска ГУВД на улице Пушкина.
"В доме задержали четыре женщин: жительниц Ошской области, а также уроженки Чуйской и Джалал-Абадской области, оказывавшие интимные услуги за денежное вознаграждение, также задержана администратор данного заведения М. к Б. 28-летняя уроженка Ошской области. 6 февраля в отношении администратора возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

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