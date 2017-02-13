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Общественные деятели требуют вывести Антикоррупционную службу из состава ГКНБ

Источник:
http://knews.kg/2017/02/obshhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409671-ru.html

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13 февраля 2017, 11:59       Комментарии

Общественные и политические деятели требуют вывести Антикоррупционную службу из состава ГКНБ с последующим преданием ей самостоятельного государственного статуса или же передать как подразделение в Генпрокуратуру, МВД или финпол. Об этом заявлено на политическом форуме "Политика без социальных потрясений. Выборы без фальсификации".
"Практика работы АКС показала, что это орган зачастую используется для борьбы с политическими оппонентами власти, причем для помощи АКС привлекаются силы и средства других оперативных подразделений", – заявляют участники.
По их мнению, необходимо деполитизировать ГКНБ и обязать органы национальной безопасности впредь заниматься только своими прямыми функциями, а не отвлекаться на непродуктивную и несвойственную для спецслужб работу.

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