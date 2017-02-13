Общественные деятели требуют вывести Антикоррупционную службу из состава ГКНБ

13 февраля 2017, 11:59 Комментарии

Общественные и политические деятели требуют вывести Антикоррупционную службу из состава ГКНБ с последующим преданием ей самостоятельного государственного статуса или же передать как подразделение в Генпрокуратуру, МВД или финпол. Об этом заявлено на политическом форуме "Политика без социальных потрясений. Выборы без фальсификации".

"Практика работы АКС показала, что это орган зачастую используется для борьбы с политическими оппонентами власти, причем для помощи АКС привлекаются силы и средства других оперативных подразделений", – заявляют участники.

По их мнению, необходимо деполитизировать ГКНБ и обязать органы национальной безопасности впредь заниматься только своими прямыми функциями, а не отвлекаться на непродуктивную и несвойственную для спецслужб работу.