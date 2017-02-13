Зайырбек Эргешов стал директором Госкомиссии по делам религий

Зайырбек Эргешов назначен директором Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба президента.
Алмазбек Атамбаев 13 февраля, подписал соответствующий указ.
Напомним, ранее Эргешов занимал должность заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента. На этой должности он проработал менее трех месяцев.
Комментарии
SAPE:
SetLinks:
При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна