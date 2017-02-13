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Зайырбек Эргешов стал директором Госкомиссии по делам религий

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zajyrb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409670-ru.html

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13 февраля 2017, 12:04       Комментарии

Зайырбек Эргешов назначен директором Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба президента.
Алмазбек Атамбаев 13 февраля, подписал соответствующий указ.
Напомним, ранее Эргешов занимал должность заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента. На этой должности он проработал менее трех месяцев.

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