Фестиваль японского кино пройдет в Бишкеке

13 февраля 2017, 12:08 Комментарии
В Бишкеке с 25 по 27 февраля состоится Фестиваль японского кино. Об этом K-News сообщили в посольстве Японии в Кыргызстане.
"Церемония открытия состоится 25 февраля в 18:00 в красном зале кинотеатра "Октябрь" с участием временного проверенного в делах Японии Кадзуя Харада", — рассказали в посольстве.
Все фильмы будут представлены на языке оригинала с субтитрами на русском языке. На фестивале продемонстрируют известные японские картины: "Зоопарк Асахияма – пингвины в небе", "Гомэн", "Гора Цуруги: Хроника тригопунктов".
Программа фестиваля японского кино:
25 февраля: 18:00 – Открытие фестиваля японского кино
18:30 – "Зоопарк Асахияма – пингвины в небе".
26 февраля: 16:00 – "Гомэн".
18:00 – "Гора Цуруги: Хроника тригопунктов".
29 февраля: 16:00 – "Зоопарк Асахияма – пингвины в небе".
18:00 – "Гомэн".
Вход на все мероприятия свободный.