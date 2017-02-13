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Фестиваль японского кино пройдет в Бишкеке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/festiv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409669-ru.html

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13 февраля 2017, 12:08       Комментарии

В Бишкеке с 25 по 27 февраля состоится Фестиваль японского кино. Об этом K-News сообщили в посольстве Японии в Кыргызстане.
"Церемония открытия состоится 25 февраля в 18:00 в красном зале кинотеатра "Октябрь" с участием временного проверенного в делах Японии Кадзуя Харада", — рассказали в посольстве.
Все фильмы будут представлены на языке оригинала с субтитрами на русском языке. На фестивале продемонстрируют известные японские картины: "Зоопарк Асахияма – пингвины в небе", "Гомэн", "Гора Цуруги: Хроника тригопунктов".
Программа фестиваля японского кино:
25 февраля: 18:00 – Открытие фестиваля японского кино
18:30 – "Зоопарк Асахияма – пингвины в небе".
26 февраля: 16:00 – "Гомэн".
18:00 – "Гора Цуруги: Хроника тригопунктов".
29 февраля: 16:00 – "Зоопарк Асахияма – пингвины в небе".
18:00 – "Гомэн".
Вход на все мероприятия свободный.

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