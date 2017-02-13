Фестиваль японского кино пройдет в Бишкеке

13 февраля 2017, 12:08 Комментарии

В Бишкеке с 25 по 27 февраля состоится Фестиваль японского кино. Об этом K-News сообщили в посольстве Японии в Кыргызстане.

"Церемония открытия состоится 25 февраля в 18:00 в красном зале кинотеатра "Октябрь" с участием временного проверенного в делах Японии Кадзуя Харада", — рассказали в посольстве.

Все фильмы будут представлены на языке оригинала с субтитрами на русском языке. На фестивале продемонстрируют известные японские картины: "Зоопарк Асахияма – пингвины в небе", "Гомэн", "Гора Цуруги: Хроника тригопунктов".

Программа фестиваля японского кино:

25 февраля: 18:00 – Открытие фестиваля японского кино

18:30 – "Зоопарк Асахияма – пингвины в небе".

26 февраля: 16:00 – "Гомэн".

18:00 – "Гора Цуруги: Хроника тригопунктов".

29 февраля: 16:00 – "Зоопарк Асахияма – пингвины в небе".

18:00 – "Гомэн".

Вход на все мероприятия свободный.