Илон Маск запустит на МКС смертельно опасную бактерию MRSA

13 февраля 2017, 11:57 Комментарии

Владелец компании SpaceX миллиардер Илон Маск запустит на МКС смертельно опасную бактерию, известную своей сопротивляемостью антибиотикам. Причем целью исследований в невесомости будут именно ее ускоренные мутации, сообщает Newsru.com со ссылкой на Forbes.

Бактерия, которую доставит на МКС корабль компании SpaceX, называется MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) - это особая разновидность золотистого стафилококка, которая благодаря своей высокой сопротивляемости антибиотикам вызывает несколько тяжелых заболеваний.

Смысл эксперимента, который финансирует NASA, объяснила профессор Анита Джоэл, специалист в новой области науки под названием нанобиофизика. Гипотеза, которую будут проверять астронавты на борту МКС, состоит в том, что в невесомости мутации MRSA должны идти ускоренными темпами. Если она подтвердится, то ученые получат возможность исследовать результат мутации бактерии, которая на Земле еще не произошла. И, таким образом, придумать методы лечения, исходя из изменений, которые еще только предстоят "земным" MRSA.

"Мы развиваем персонализированную, точную медицину, которая позволяет лучше предсказывать сопротивляемость (бактерий) лекарствам и, таким образом, (выбирать) более умные лекарства", - говорит Джоэл. Она добавляет, что сама гипотеза появилась у нее еще 20 лет назад, а теперь появилась уникальная возможность ее проверить.

Эксперимент финансируют NASA и CASIS - компания, управляющая исследованиями в американской лаборатории МКС.