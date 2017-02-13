Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Общественные деятели требуют вывести Антикоррупционную службу из состава ГКНБОбщественные деятели требуют вывести Антикоррупционную службу из состава ГКНБМилиция прикрыла очередной бордель в БишкекеМилиция прикрыла очередной бордель в Бишкеке

Илон Маск запустит на МКС смертельно опасную бактерию MRSA

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355292_il...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409667-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке вырубают опасные деревья

На трассе Бишкек-Каракол произошло ДТП со смертельным исходом

МЧС распространило штормовое предупреждение: список лавиноопасных участков

Штормовое предупреждение: в горных районах лавиноопасно

Штормовое предупреждение: В горных районах сохраняется опасность схода снежных лавин

13 февраля 2017, 11:57       Комментарии

Владелец компании SpaceX миллиардер Илон Маск запустит на МКС смертельно опасную бактерию, известную своей сопротивляемостью антибиотикам. Причем целью исследований в невесомости будут именно ее ускоренные мутации, сообщает Newsru.com со ссылкой на Forbes.
Бактерия, которую доставит на МКС корабль компании SpaceX, называется MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) - это особая разновидность золотистого стафилококка, которая благодаря своей высокой сопротивляемости антибиотикам вызывает несколько тяжелых заболеваний.
Смысл эксперимента, который финансирует NASA, объяснила профессор Анита Джоэл, специалист в новой области науки под названием нанобиофизика. Гипотеза, которую будут проверять астронавты на борту МКС, состоит в том, что в невесомости мутации MRSA должны идти ускоренными темпами. Если она подтвердится, то ученые получат возможность исследовать результат мутации бактерии, которая на Земле еще не произошла. И, таким образом, придумать методы лечения, исходя из изменений, которые еще только предстоят "земным" MRSA.
"Мы развиваем персонализированную, точную медицину, которая позволяет лучше предсказывать сопротивляемость (бактерий) лекарствам и, таким образом, (выбирать) более умные лекарства", - говорит Джоэл. Она добавляет, что сама гипотеза появилась у нее еще 20 лет назад, а теперь появилась уникальная возможность ее проверить.
Эксперимент финансируют NASA и CASIS - компания, управляющая исследованиями в американской лаборатории МКС.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум